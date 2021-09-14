台南市政府領先全台推出的「循環杯自助借還站」。（洪榮志攝）

疫情衝擊，一次性餐飲用具的使用量也暴增。台南市政府為推動減塑、減廢，鼓勵民眾使用對環境友善的循環容器，領先全台推出「循環杯自助借還站」，並設在人潮聚集的「麥當勞」大學店、西門二店及東門店門市前。市長黃偉哲14日主持大學路機台啟用儀式，並親身體驗借杯還杯，直呼「環保、簡單、好用」。

黃偉哲表示，今年1至6月台南市一次性紙餐具的回收量為478萬多公斤，較去年同期增加39萬8000多公斤，感謝麥當勞、人嶼物公司（好盒器）以行動支持環保，營造出方便做環保的環境，並提供優惠鼓勵消費者使用循環容器；市府也將鼓勵員工訂餐時，多多使用循環容器或自備餐具。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書謝炳輝也說，台南市推動減廢、減塑不遺餘力，去年率全台之先推出環保外送，鼓勵外送點餐使用循環餐具後，今年在「循環杯自助借還站」上又拔得頭籌。

環保局指出，到「循環杯自助借還站」借杯，除可享有免費借杯服務外，許多店家對自備飲料杯的民眾，也都提供加量或折扣等優惠。至於借杯、喝完杯內的飲料後，直接還杯即可，不會有製造垃圾之虞，回收的循環杯也都由專業的機器洗滌滅菌，且每月送SGS抽驗，以確保杯具的衛生安全。

環保局還強調，民眾在「循環杯自助借還站」借杯後，還杯的地點不限麥當勞大學店、西門二店及東門店等機台，目前全市22家加入「環保外送平台」服務的餐飲店家，以及全市7處自助歸還機台都可還杯，有如「甲地借、乙地還」。

環保局期盼民眾以行動支持減廢、減塑愛地球，除使用「循環杯自助借還站」外，訂餐外送也能優先選擇加入「環保外送平台」的店家；該平台為去年環保署、環保局與foodpanda外送平台、人嶼物公司共同推出的循環使用、共享經濟模式，目前店家分布在台南市中西區、東區及北區。