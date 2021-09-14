前公懲會委員長石木欽懲戒案，監察院聲請合議庭迴避審理遭駁回確定後，合議庭9月14日下午2點繼續審理，關鍵證人翁茂鐘昨晚臨時向合議庭請假，表示他因心臟病住院準備進行手術無法到庭。目前庭訊進行中。

這起矚目案件，原訂將傳喚證人黃泰鋒、楊永成、翁茂鍾到庭，不料證人都因故未到庭。

另翁茂鍾因案判刑確定獲准易服社會勞動，卻與負責執行員警勾串在工作日誌造假，9個月即執行2196小時，被檢方依偽造文書罪起訴後，日前台南地方法院將翁茂鍾有期徒刑2年2月。