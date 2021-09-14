26歲的林依婷，曾是台南市政府最年輕的副發言人。由於主持、製作每天1集合計高達180集的「市政3分鐘」宣傳短片，不僅讓她深入了解台南的大小事，更因此改變人生方向，決定走上政治這條路。如今剛職辭的她，正全力備戰民進黨南區、安平區市議員初選，希望實現「助人」的初衷。

林依婷不諱言，這個轉變連自己也想不到。高二時的她，對電視新聞工作十分嚮往，大學決定選讀新聞科系；之後到英國唸碩士又專攻媒體公關，本以為拿到學位後會到公關公司工作，沒想到搭機回台當晚就被安排與當時參選市長的黃偉哲面試，隔天旋即上班，從此成為黃的子弟兵。

由於父親林士傑曾獲民進黨提名參選市議員失利，目前又是台南區漁會理事長，外界對林依婷接棒參選，總認為是來自父親的高度「期望」；不過，頗有主見的她卻強調，「我才不管他勒」，「自己的人生想過成自己想要的樣子」。

林依婷認為，轉變的關鍵來自製作「市政3分鐘」短片；為了行銷市政，她跑遍全市37區，市府所有局處也都訪了好幾輪，更收到許多市民對節目的反饋，讓她突然意識到「很多人都需要幫助」，而從政正是「助人」最實際的一條道路。

有了這樣的覺悟後，林依婷不再猶豫，毅然決定辭去市府的工作，投身準備民進黨市議員初選。林依婷強調，公務體系太過注重依法行事；但「法外有情」，擔任民代就能在法律之外想出其他辦法去幫助有需要的民眾，她也知道未來的挑戰很多，只盼能夠不辜負想走政治這條路的初衷。