裝修工Delta定序出爐！與幼兒園群聚相同 羅一鈞：是國內全新的序列

新北幼兒園群聚案今天新增2人確診，累計32人染疫，其中21人的基因定序結果是Delta，而居住在台北市的裝修工人（案16168）與妻子也在其中，疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，兩人病毒序列，都與幼兒園病毒序列完全相同。

羅一鈞今於疫情記者會指出，裝修工與其妻子，基因定序今日中午前完整定序出爐，兩人和幼兒園以及過去Delta序列比較，和幼兒園群聚序列完全一致，研判為同一起事件。

羅一鈞說明，整起幼兒園序列和過去國內境外移入、屏東、桃園機師相關群聚，都是不同的，屬於國內全新的序列。

對於裝修工人基因序列與幼兒園群聚的病毒序列，與埃及目前流行病毒株基因序列是否相似？羅一鈞回應，這次偵測到的序列，以國內資料庫中比對，最接近南非境外移入與美國境外移入2起案例，但也只能免強的說相似，因為有6、7個位點差異，不能推論有相關，也可能無關。這起案件會說是全新的序列，原因在於先前並沒有相同或接近的序列。

至於埃及曾在8月公佈過七月底驗出全國Delta的首例，之後就沒再公布相關序列比對，因此會持續關注國際上的發展，現在來說，跟埃及部分沒辦法。