俗話說「吃飯皇帝大」，不過日本一名鳥類愛好者日前卻捕捉到，鴿子群降落在土撥鼠地盤上囂張搶食的畫面，面對來勢洶洶的鴿子大軍，土撥鼠瞬間眼神死，小手拚命護食的委屈模樣，讓網友覺得既可憐又好笑。

日本鳥類愛好者經常在推特「@anuhs_birb」分享各式鳥類照片，日前他捕捉到一群土撥鼠正在開心享用大餐時，天外卻飛來一群囂張惡霸搶食的畫面，只見鴿子群從天而降，將原本忘情大啖美食的土撥鼠們給嚇壞了。

面對鴿子群強勢圍觀，可憐的土撥鼠嚇得嘴巴微開、瞪大雙眼，很快就抵擋不住鴿子銳利的施壓視線，只能默默遞上手邊的食物求饒，過程中又有點心不甘情不願，一雙小手死命抓著一半被鴿子叼在嘴巴的食物，雙方呈現有趣的拉鋸戰。

土撥鼠可憐兮兮的委屈模樣在網路一夕爆紅，網友紛紛留言直呼「根本恐怖份子來襲」、「快被土撥鼠的表情笑死」、「又可憐又好笑」、「土撥鼠：我當時害怕極了」。