外媒引述不具名消息來源指出，台灣電動機車大廠Gogoro有意與空殼公司Poema Global Holdings合併，打算借殼赴美上市，估值至少10億美元（約新台幣278億）以上，若此事成真，最快本周宣布。

儘管此消息並未獲得Gogoro與Poema證實，不過知情人士表示，本周雙方就有機會宣布此合作案成真，但還是存在合約、條款改變甚至是談判破局的可能性。

空殼公司Poema成立於2020年，在今年1月於那斯達克掛牌上市，首次公開發行籌到3.45億美元（約新台幣96.6億）。值得一提的是，Poema先曾展現與歐洲、亞洲公司合作的企圖心，將積極尋找具有技術與經濟潛力的公司。

此外，Gogoro近年多次展現向外擴張的高積極度，先在4月與印度最大機車製造商 Hero MotoCorp策略結盟，5月再與大陸大長江集團與雅迪科技集團展開合作，大長江為大陸最大的燃油摩托車製造商，雅迪科技則是全球最大二輪電動車的製造商。