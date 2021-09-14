印度外交部今天宣布，總理莫迪將出席24日在華盛頓舉行的四方安全對話（Quad），與另3國領袖討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）與其他「具有共同利益」的區域性議題。

印度外交部發布的新聞稿稱，除了莫迪（Narendra Modi）之外，美國總統拜登（Joseph Biden）、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和日本首相菅義偉（Yoshihide Suga）都會親自出席這場實體會議。

這將是莫迪近6個月來的首次出國行程。

根據印度外交部，4國領袖將檢視今年3月間首屆視訊峰會後的工作進展，包括疫苗倡議，並討論「具有共同利益」的區域性議題。

在阿富汗政局變化以及塔利班政權有無可能庇護恐怖主組織等議題持續引起國際關切之際，新聞稿未點名阿富汗議題，僅稱與會領袖們將就現今全球性的議題交換意見，例如：關鍵及新興科技、連接性與基礎設施、網路安全、海事安全、人道援助與災難救助、氣候變遷及教育等。

印度外交部稱， 4國領袖的共同願景是確保印太地區持自由、開放與包容，這場峰會將給予他們一個寶貴的交流機會。

除了四方安全對話之外，莫迪還會在25日召開的第76屆聯合國大會高階會議總辯論上發表致詞。

今年聯合國大會暨總辯論的主題為「透過希望打造堅韌-自COVID-19復甦、永續重建、回應地球所需、尊重人民權利，及振興聯合國」。

另外，「印度時報」（The Times of India）稍早前曾報導，莫迪料將於四方安全對話前先與拜登舉行兩人之間首次的雙邊會議。

報導說，拜登與莫迪的會面，將在阿富汗政局變動下，帶動地緣政治版塊移動，以及中國對美、印兩國持續構成高度挑戰的背景下舉行。（編輯：高照芬）1100914