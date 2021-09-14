以小型企業會計軟體和DIY報稅系統聞名的Intuit Inc周一宣布將以約120億美元現金和股票收購數位營銷平台Mailchimp，預計將在2022財年第二季完成交易，成為Intuit歷來最大手筆的收購案。

Intuit表示，將動用手頭現金，以及發行新債約45億至50億美元進行這項收購案。

去年該公司以略高於70億美元價格收購以提供免費信用和財務管理平台打響知名度的個人金融服務公司Credit Karma。

總部位於亞特蘭大的Mailchimp為中小企業經營營銷平台，這筆交易將有助於Intuit強化自家追蹤企業支出的雲端運算平台Quickbooks。

Intuit執行長Sasan Goodarzi表示，客戶數據和購買數據兩相結合將產生不可思議的力量，我們希望把這個數據的力量交到客戶手上。

總部位於加州的Intuit主打兩項產品，分別是協助美國人報稅的軟體TurboTax，以及協助中小企業管理付款的雲端應用程式QuickBooks。

隨著中小企業擺脫疫情導致的衰退並展開復甦之際，Intuit等金融科技公司也從中受惠。Intuit對2022財年提出的營收和獲利預測均優於市場預期。

這筆交易料將進一步提高Intuit在2022財年的調整後盈餘。

根據Mailchimp之前公布的業績，其2020年營收成長20%，為8億美元，其中半數營收來自於美國以外的國際市場。被收購之後，該公司的總部和品牌都將維持不變。