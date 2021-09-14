國內陸續傳出施打疫苗後死亡案例，國民黨主席江啟臣與藍委吳怡玎、林思銘，及律師洪嘉鴻、陳昱錡等人今開記者會宣布，將免費提供法律服務給親人接種新冠疫苗死亡卻未獲救濟給付的家屬，並已號召多位律師組義務律師團。

江啟臣指出，民眾配合政府防疫政策接種疫苗，從3月至今累計死亡人數達764人，但這些人的死因是否與疫苗接種有關，政府卻仍未給亡者家屬清楚交代，「這不是怠惰、什麼才是怠惰」？家屬除要面對喪親之痛，還要向衛福部申請審查，認定後才能獲得救濟，甚至可能面臨舉證問題，家屬情何以堪？

吳怡玎指出，接種疫苗後死亡是否與疫苗有關，由衛福部專家會議認定，但法醫解剖結果僅列死因卻未進行與疫苗相關的檢測，未來如何審議？疾管署應提供相驗協助，這是政府的責任。未來民眾申請救濟，卻因事前司法相驗問題欠缺證據，反要求民眾自行舉證，這樣的政府不只失職，更是「吃人夠夠」。

洪嘉鴻表示，他日前主動與江啟臣聯繫，認為現行救濟鑑定程序不合理，未來民眾申請恐難獲得救濟；看到政府對人命如此輕蔑，因此號召多位律師組成義務律師團，未來只要有接種疫苗死亡，向衛福部申請疫苗接種受害救濟而未獲救濟給付者，免費提供各項法律服務。目前已有10位律師願意站出來，並且持續號召中，為家屬提供法律上的援助。