台中已婚男子阿明（化名）在檳榔攤結識女子小薇（化名），幾天後就發生性關係，之後不倫交纏持續長達8年，期間阿明曾出差3天，天天與小薇交歡，還曾為她離家出走10多天，總計發生了超過數百次性關係。阿明妻子知情後，憤而向小薇提告求償80萬元，台中地院判賠50萬元。可上訴。

根據判決書，阿明與妻子結褵長達29年，育有三名子女。阿明與小薇2011年7月於台中某檳榔攤認識，一週後阿明約小薇外出，過程中小薇不斷向阿明訴苦，阿明也告知對方自己已婚，但數天後兩人就一同到太平山遊玩，幾天後又到汽車旅館發生性行為，之後平均每個月都會發生7、8次性行為，期間曾經因為小薇到外地工作一年而中斷，但小薇返回台中後，兩人再度搭上線。

某次阿明前往南投出差3天，小薇同行，兩人天天發生性行為；之後阿明到嘉義工作一年，小薇也跟去，一年下來至少發生超過百次性行為。

正宮原本一直被蒙在鼓裡，直到前年6月收到陌生女子的辱罵訊息，這段長期不倫關係才曝光，小薇並以死相逼，而阿明也為她離家出遊10多天。

但阿明回家後深感愧疚，決定結束外遇關係，主動向妻子坦白一切，正宮也才得知丈夫與小三8年來發生性行為多達數百次以上，憤而提告。審理期間小薇從頭到尾沒現身也沒提書面聲明，台中地院判她應賠償阿明妻子50萬元。仍可上訴。