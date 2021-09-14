心安歆CRC長照集團位於竹北市的長照綜合大樓14日開工，預計明年底完工，未來可整合各項資源，提供更多長照服務。（莊旻靜攝）

台灣人口負成長，進入超高齡化社會，也因長照需求增加，長期在新竹縣耕耘長照服務的心安歆CRC長照集團，為了整合各項服務，在竹北市興建1棟5層樓綜合大樓，預計可提供醫療、居家護理、到宅復能、沐浴車及日間照顧等，預計明年底前可完工、啟用，服務在地長者。

CRC長照集團在新竹縣耕耘已經超過10年，也因應服務量不斷成長，加上陸續增加的長照服務項目，原有場所已經不敷使用，該集團董事長張維庭表示，集團因此決定興建長照服務綜合大樓，除了提供原先有的長照項目外，也會強調樂齡、養生、教育、諮詢等。

新竹縣政府秘書長陳季媛14日出席動土典禮，她指出，新竹縣政府配合中央政策自2018年起推動長照2.0計畫，也積極布建社區式、居家式及機構式各類長照資源，每年投入約5億元預算建置長照服務計畫，不過仍然需要更多民間團體、資源投入，透過公部門、私領域協力整合，才能使縣內的長輩們獲得更加妥適的照顧及服務。

這棟長照綜合大樓基地位置在台科路及科大二路交叉口，附近不僅有住宅大樓，也有小學、幼兒園，1樓規畫養生餐廳，提供失智關懷團體聚會及家庭支持場所，2、3樓則為日間照顧中心，可收托60名長者，4樓則為行政辦公室，提供民眾長照諮詢服務，5樓則為多功能教室，提供長照及樂齡課程等團體使用。

未來完工後，將整合該集團轄下A個管、居家服務、日間照顧、到宅復能、失智照顧關懷、居家失能個案家庭醫師照護方案、沐浴車、預防延緩失能、社區交通接送等服務，提供長者可以在地老化，也讓家中的年輕人沒有後顧之憂。