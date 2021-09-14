美女插畫家「泥泥學姊」不只畫工高超，還擁有天使臉孔、魔鬼身材，用心經營Instagram的她，不吝嗇在網上放送好身材，泥泥學姊在IG還擁有177萬名粉絲追蹤，人氣超夯，不過在泥泥學姊日前曬出單穿運動內衣逛超商照中，卻因為穿搭太火辣，意外引發討論，對此，泥泥學姊也發文回應了。

泥泥學姊日前在IG曬出逛超商照，她隨興戴眼鏡、放下長髮就外出，不過網友全把焦點放在泥泥學姊的性感穿搭上，只見泥泥學姊身穿白色短版運動內衣、黑色短褲，傲人美胸呼之欲出，泥泥學姊大方曬超辣穿搭照，讓網友眼睛大吃冰淇淋，照片PO出短短2天，就吸引4.5萬個讚。

不過卻因穿搭太辣而引發討論，對此，泥泥學姊昨（13日）則發文表示：「我非穿搭網美 也非Model，不用花太多時間鑽研我的風格啦」，泥泥學姊說，她的風格就是一個「懶」字，若是要她為了拍照發社群，而費盡心力化妝、想穿搭「這種事還請饒了我！臣妾做不到」。

泥泥學姊也還於當天穿搭的始末，表示她原本在家玩健身環，本來就穿著運動背心、短褲，而她運動後要去超商買飲料，就隨手套了牛仔褲就外出，至於腰上的束腹，泥泥學姊則表示，是因為自己變胖，才會買來穿「目前不知道對瘦腰有沒有效 不過對矯正姿勢倒是挺有感 有什麼顯著進展再拍YT跟你們分享哈！」