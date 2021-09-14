國民黨中央選舉監察委員會日前開會決議因國民黨主席候選人張亞中多次攻擊對手朱立倫，影響選風，要移送張亞中給考紀會。國民黨前副秘書長蔡正元今天痛批黨中央「腦死」，這個決定將重創朱立倫跟江啟臣，蔡更懷疑，「不排除有幕後藏鏡人。」

蔡正元說，參與做出移送張亞中這個決定的人，包括選監小組召集人曾永權、代理黨主席蔣根煌、秘書長李乾龍以及組織部門主委李哲華，但他認為單憑他們幾個人，應該做不了這麼重大決定，「不排除有幕後藏鏡人」，那個人是誰，已成國民黨最大的謎團。

蔡正元說，事實上朱立倫跟江啟臣都聲明不贊成這個決定，也未參與這個決定，他們兩人也將因這個決定，受到重大傷害，這個決定也已造成國民黨慘重的傷害，簡直就是瀕臨腦死。

蔡正元批評，民進黨施政幾近崩盤，但此時此刻卻因國民黨中央的愚蠢，反而救了民進黨，而且送分給柯文哲的民眾黨。就像崇禎末年，一群自以爲聰明的人集體腦死，歷史常會重演，國民黨中央正在腦死的懸崖邊。