新北市今天新增2例，均為板橋某幼兒園群聚感染Delta，為匡列幼兒及家長在隔離期間由陰轉陽的案例，目前該幼兒園群聚感染已造成32人確診。市長侯友宜表示，幼兒園群聚爆發後，總共篩檢2萬5552人，新北市一直維持高篩檢量，他強調，新北市朋友想篩就篩得到。

直播》新北幼兒園群聚＋2，侯友宜不支持中秋居家烤肉。

行政院長蘇貞昌呼籲適度開放防疫政策，且雙北餐飲不同調，新北業者的損失怎麼辦？侯友宜表示，餐廳限制內用措施到明天（15日），明天將會有最新說明。

新北市長侯友宜表示，目前新北市的疫情在穩定當中，一直往好的方向在走，新北以疫情控制為最主要的方向，當然也要兼顧經濟以及民眾的生活的方式，至於中秋節的烤肉，新北市在公有地區一律禁止，至於在家庭室內及私人地方烤肉，市長侯友宜仍強調不鼓勵、不支持。

指揮中心說明，今日新增2例本土個案，案16204、案16205分別為30多歲男性及未滿5歲女性，為同住家人，因有北部某幼兒園相關接觸史，於9月6日匡列為居家隔離對象。案16204於9月12日出現發燒等症狀，2名個案由衛生單位安排採檢，於今日確診，衛生單位刻正進行相關疫調及接觸者匡列。