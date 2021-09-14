針對「COVID-19公費疫苗預約平台」第8期預約民眾及第1劑AZ疫苗接種滿10周者，金門再獲中央配發8600劑AZ疫苗，預計今日到貨，9／15開打至23日，請鄉親多加留意。

此次施打的對象是依中央流行疫情指揮中心於9／6公布第八期AZ疫苗預約者共有2類，第一類對象為9／10(含)前符合AZ第2劑接種間隔滿10周以上民眾，接種第2劑；第2類對象為7／19(含)前已意願登記選擇AZ疫苗之滿18歲至22歲民眾接種第1劑。這些接種對象均應於9／10日至9／12完成預約。

縣衛生局說明，全縣第8期符合對象有2911人，至9／12日平台截止時間，有2368人完成預約接種成功，將由部立金門醫院及各鄉鎮衛生所於9月15日至23日施打。

另在7／2(含)前已接種1劑，且間隔10周以上者，雖未於預約平台預約，仍可逕向14家合約院所預約接種。該局也將視這些對象接種情形，滾動式檢討疫苗能量後，提供18歲以上尚未接種第1劑疫苗者施打。

該局為加速疫苗接種速度，又增加2家合約院所提供接種服務，目前全縣累計已有14家包含金門醫院、5鄉鎮衛生所、傅仰賢診所、陳水湖診所、吾家診所、禾心診所、三大診所、健康診所、安仁診所及台大中心診所。