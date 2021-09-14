伊甸基金會庇護工場今年結合《小王子》推出中秋禮盒，原本台東庇護工場8月底的預購量僅1成5，在各界協助宣傳銷售量已達8成，散單較往年增加3成；也讓工場學員時隔數月能夠大展身手。

受到疫情衝擊，伊甸台東庇護工場嗎哪食堂門市自5月中暫停營業，學員只能居家辦公，為避免長期居家辦公而對工作生疏，工場特別請家長幫學員規畫家中清掃工作，也要背食譜、複習餐點製作流程。直到日前復工，學員終於回到熟悉的工作岡位，其中學員小勝（化名）直呼「很開心又可以做餅乾了」。

嗎哪食堂長期提供身心障礙者就業及生活上的專業支持，其中患輕度智能障礙的小勝從台東專科學校綜合職能科畢業後，經由縣府勞工科轉介，在校已取得丙級烘焙證照、有良好基礎的他，真正踏進工作環境後，仍有許多困難需要克服。

台東庇護工場組長李曄盈說，小勝不擅溝通表達，工作上遇到難題不知如何開口，於是將錯就錯，或出現哭鬧、甩門等情緒性行為，經照服員耐心溝通、陪伴，數年下來，他已逐漸願意表達自己的想法。

小勝成為嗎哪食堂的得力幫手，在工場內負責餅乾製作，每個步驟和配方都能精準掌握，還能自信地招呼客人，小勝說，烘焙是他的最愛，「因為可以送給別人吃」，也期許自己未來能到麵包店工作。

今年伊甸基金會庇護工場中秋禮盒與小王子合作，在其75周年之際，將小王子細膩溫暖的畫風設計於包裝上，象徵守護身障朋友的夢想，也盼在疫情逐漸趨緩之際，給予社會更多撫慰與祝福。

中秋禮盒除了蛋黃酥、綠豆椪、杏仁脆肉紙、鳳梨酥、草莓酥、柚子酥，6種人氣中秋商品，更推出桃山系列月餅3種新口味，有奶黃麻糬、玫瑰蔓越莓、黑眼巧克力，歡迎民眾選購支持。