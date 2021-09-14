官田老人養護中心消防栓上貼有印製4國語言的使用說明，讓外籍照服員能更快速明瞭的使用滅火設備。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市官田老人養護中心主任陳育娟防災防火作為優異，更深入社區做住家防火安全宣導，日前入選全國前10大優良防火管理人，台南市消防局第2大隊大隊長丁春能14日代表消防局頒贈獎牌，期許持續提升老人養護中心場所防火管理能力。

陳育娟擔任官田老人養護中心防火管理人期間積極參與各項演練，舉辦社會福利機構防災演練示範觀摩以及無腳本推演，改善防火防災設備，更與鄰近公所、社區據點等簽訂相互支援合作協議。

官田老人養護中心針對避難弱勢人員逃生加強消防、防火避難設備，除了基本的消防受信總機、室內消防栓、逃生避難方向指示燈等，更設置了救助袋及室外避難坡道，在災害初期啟動自衛消防編組，能快速疏散、避難引導，減少人員傷亡。

陳育娟更加強老人福利機構專業知能教育訓練，邀請外籍翻譯依機構特性及設備進行宣導及演練，印製外籍人員公共安全工作宣導手冊，在各項消防安全設備上印製4國語言，讓外籍照服員能更快速明瞭的使用滅火設備。

丁春能表示，陳育娟除了主動認真學習防災防火管理知識，更徹底落實執行，精神值得鼓勵。丁春能也呼籲養護中心等場所應秉持著「自己財產，自己保護」的防災理念，定期審視消防防護計畫書的內容，防火管理人也要注意證書是否過期或需要更新。