張文昌為開發「柚香膠原露」，研究出快速處理柑橘類水果的物理加工法。（嘉義大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

楊懷文以「實驗型噴霧乾燥機」測試噴霧乾燥條件，供廠商進行水解蛋白液，研發製作「全齡芝麻蛋白飲」。（嘉義大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

助理教授張文昌(右)研發出快速處理柑橘類水果的物理加工法，指導學生示範15秒快速剝除柚子外皮。（嘉義大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義大學食品科助理教授楊懷文與助理教授張文昌研發的「全齡芝麻蛋白飲」、「柚香膠原露」，近日獲榮獲農委會農糧署「2021年十大農糧科研加工產品」獎，其中張文昌為加速剝柚速度，研究出快速處理柑橘類水果物理加工法，加熱過的柚子只需15秒就能快速去皮，日前已成功申請到專利。

楊懷文透過產學合作模式，經過專業營養師調配，研發出的「全齡芝麻蛋白飲」，主要成分特別選用國產芝麻，氣味較其他東南亞國家生產的芝麻濃郁，另大豆則選用產銷履歷非基改大豆蛋白，經水解轉化，有助人體更易吸收，適合1至99歲以上消費者飲用。

張文昌為開發「柚香膠原露」，研究出快速處理柑橘類水果的物理加工法，將整顆柚子放入熱水加熱5至7分鐘，取出後就能快速去皮，目前相關技術皆已技轉，有助提高農產品附加價值。

食品科學系系主任許成光表示，2位教師投入產學合作研究，發揮專業以科技研發優質農產加工品，讓科學研究更貼近農民與產業需求，希望嘉大教師能有更多機會協助農民，協助讓台灣農特產加工品成功打入國際市場，讓台灣農特產在國際發光。

嘉大指出，「2021年十大農糧科研加工產品」獎是從100多件科技研究計畫中評選出10件加工產品，嘉大食品科學系就有2件獲獎，實屬不易，而這次獲獎的十大農產加工品，自10月起將在新東陽及誠品2大知名通路正式銷售。