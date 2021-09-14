為防堵非洲豬瘟，全台禁止廚餘養豬1個月。農委會主委陳吉仲14日下午在台中受訪表示，自8月22日至今，2度查場6400多畜牧場，共發現24起違規，其中23起都是飼養200頭豬的小型牧場，禁餵廚餘政策會繼續執行，若小場無法做到廚餘高溫蒸煮，會有優惠措施輔導退場。

陳吉仲受訪時坦言，禁用廚餘養豬對於鄉下地方的小型畜牧場不易執行到位，將提供更完整配套措施，持續執行禁止廚餘養豬，確保全國6400多畜牧場守住2000多億產值。

至於媒體報導農委會研擬有條件允許200頭以下的小型畜牧場使用廚餘養豬，陳吉仲駁斥該報導不完整，沒有完整說明政策措施。

他強調，所有防疫決策均經過學者專家、各縣市農業首長、防治所等專業會議，之後才會完整對外說明，並非所謂「有條件」或「配套措施」不足，而是要從非洲豬瘟防疫的專業角度來做決策。

陳吉仲也點名非洲豬瘟風險最高就是小型牧場，會全力要求小場禁餵廚餘，若無法做到廚餘高溫蒸煮，會有優惠措施輔導退場。