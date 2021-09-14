桃源台20線南橫公路100.5公里處梅蘭明隧道東端邊坡持續落石掉落，導致隧道口被掩埋，拉芙蘭等3里里民受困無法進出。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

受到璨樹颱風挾帶豪雨影響，高雄桃源台20線南橫公路100.5公里處梅蘭明隧道東端，今天上午邊坡持續有落石掉落路面，導致隧道口被土石掩埋，目前拉芙蘭里41戶及梅山里50戶、復興里69戶暫時受困無法下山，公路總局甲仙工務段將評估後，預計明天展開搶修。

六龜分局拉芙蘭派出所所長鍾鳳琳表示，桃源山區13日凌晨因璨樹颱風帶來雨勢，南橫公路100.5公里處梅蘭明隧道東端開始出現零星落石，昨日下午4點多又再度下雨，東端陸續再現落石，截至今天中午12時，梅蘭明隧道東側仍持續落石中，並已將隧道口堵住，拉芙蘭里長立即於台20線101.1k處擺設交通錐及拉上封鎖線警示，並管制禁止車輛及人員通行。

桃源區長謝英雄表示，梅蘭明隧道口完全被土石掩埋，目前梅山、拉芙蘭往返復興里唯一道路也中斷，梅蘭隧道東端無法通行，導致3里再次受困，所幸落石崩落未造成傷亡，3里都備好3周糧食，飲食不成問題，不過拉芙蘭里有一位居民上午農作時腳被刀割傷，出現大量流血，所幸衛生所駐點人員緊急發現後止血，目前沒有生命危險，但仍希望能與官方協調，配合讓民眾有緊急就醫需求時，可以用直升機運載病患到高市區就醫，更希望公務總局甲仙工務段能很快搶通便道，方便居民通行。

公路總局甲仙工務段桃源監工站站長黃碩偉表示，梅蘭明隧道昨天發生落石時，已派駐保全人員進入隧道口觀察，結構上大致完好，但因有鑑於隧道邊坡土石到目前仍在滑落，依慣例邊坡土石滑落至少要等一天以上，落石下午若已暫停，將會立即派員到現場了解邊坡與危石狀況，著手清除落石土堆，最快今、明2天著手清除工程，希望能夠在中秋節前夕完成搶通工程，還給居民一條進出便道。