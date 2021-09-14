苗栗縣長徐耀昌在疫情緩解後推出系列音樂會，讓縣民因疫情緊繃心情得以舒緩。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌在疫情緩解後推出系列音樂會，讓縣民因疫情緊繃心情得以舒緩。（謝明俊攝）

國內疫情盤繞不去，苗栗縣政府原本規畫舉行多場音樂會都因而推遲，在疫情降級的同時，苗栗縣政府期望透過音樂會，能緩解安撫民眾因疫情緊繃的情緒，不被疫情擊倒，包括苗栗縣立國樂團、二胡演奏家鄭曉玫及嗩吶演奏家周昭憲等，帶來3場不同風格的音樂盛會，歡迎民眾索票或是購票觀賞。

苗栗縣政府文觀局原本規畫從今年5月起至秋節止，連續推出系列音樂會，但卻遭遇疫情導致前面2場音樂會喊停，近期因疫情降級容許室內音樂活動恢復後，文觀局決定恢復舉辦，讓民眾禁錮多日的緊張情緒得以舒緩。

其中，苗栗縣立國樂團的三場系列音樂會，將於9月至11月於縣內北中南不同場館輪番登場。第1系列秋天音樂會「水月．秋波」將於9月25日在通霄鎮綜合活動中心演藝廳演出。第2系列經典名曲音樂會「島嶼」將於10月24日在苗栗縣苗北藝文中心演藝廳演出。第3系列親子音樂會「奇幻森林」將於11月26日在苗栗縣政府文化觀光局中正堂演出。

「秋天音樂會─水月．秋波」，因適逢苑裡作曲家郭芝苑老師百歲冥誕，所以以中秋為題，邀請郭芝苑室內合唱團用歌聲帶領我們走進秋天，唱出對郭芝苑老師的懷念。

「經典名曲音樂會─島嶼」，台灣是美麗的島嶼，16世紀葡萄牙人便驚嘆台灣為「福爾摩沙」，本場演出是由二胡演奏家鄭曉玫一起演繹台灣美麗的島嶼文化。

「親子音樂會─奇幻森林」，是專為兒童量身訂製演出，藉由音樂與故事，引領大小朋友走入音樂的世界，也讓音樂走入生活中，活動特別邀請到嗩吶演奏家周昭憲，帶來嗩吶名曲《百鳥朝鳳》，並結合惠風舞蹈工作室一同演出。