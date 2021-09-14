晶華積極搶攻豪宅商機，旗下台南晶英酒店今日與南台灣知名的「清景麟建築團隊」簽屬策略聯盟備忘錄，計畫輸出優質的國際觀光飯店服務，在建案既有的物業管理外，量身為豪宅住戶加值尊寵禮遇，提供包括私房主廚美饌送到家、管家居家清潔、私人宴會執行、每日餐飲宅配到府、以及雞尾酒調製、廚藝烹飪與花藝美學等專業教學課程等服務，為後疫情時代積極布局。

晶華國際酒店集團南部區域副總裁暨台南晶英酒店總經理李靖文表示，起心動念是在後疫情時代飯店經營必須朝多角化發展，而飯店式住宅在國外與北部已經是流行多年的精品豪宅標配，有鑑於這類型頂級客製服務風氣逐漸往南部移動，我們也期許以台南晶英酒店自身培養的團隊成為新興建案的強力後盾，一起構築在地榮光新視界。

台南晶英透露，清景麟建築團隊未來三年內預計推出的建案如台南巴克禮Park 2…等囊括台南、高雄、嘉義個案，總計超過2千戶，與台南晶英酒店跨界合作後，將可擁有不同於市場上其他豪宅建案的獨特性，住戶均可享有五星級酒店的延伸性服務，創造出三贏綜效。

迎戰後疫情時代，台南晶英酒店除了在基本旅宿、餐飲、宴會等營運面向積極強化硬體設備，更精進培育籌畫大型派對活動、寓教於樂親子教室，以及健身體適能等專業領域人才，秉持「將心比心、待人如己」的顧客中心思想，飯店累積了豐沛的實戰經驗以及知識能量來成就顧客至上的禮遇。

台南晶英指出，攜手「清景麟建築團隊」目標是除了既有物業管理外，重新定義酒店式豪宅的服務範圍，在清景麟全新建案公設規劃設計階段，即提供專業宴飲空間配置及未來各項服務內容建議，台南晶英酒店挾帶飯店管理及餐飲優勢，投入並開創有別於傳統豪宅的服務，在社區中即能體驗有別於日常五感的全新享受。