台塑企業購買4萬餘台斤雲林縣文旦，舉辦加油送文旦活動。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣斗六地區文旦今年產量達6000公噸，但受疫情影響，整體銷售未如往年。雲林縣政府透過多元管道協助銷售，14日台塑企業大手筆採購4萬8000台斤，由台亞與福懋120間加油站發送，「加油送文旦，為文旦加油」，讓全台民眾有機會品嘗到雲林優質文旦。

雲林縣長張麗善表示，中秋節快到了，大斗六文旦品質優良，縣府除了北上立法院辦理行銷記者會，也與購物台合作、透過雲林良品電商平台推廣，以及媒合公司企業團購。台塑企業回饋在地，今年再度購買1600箱、約4萬8000斤文旦，除餽贈員工外，也透過台亞及福懋加油站分送給消費者。

張麗善說，雲林是農業大縣，農民相當辛苦，今年受疫情影響，許多企業縮小送禮規模，感謝台塑企業王文淵總裁對雲林的支持，持續採購斗六文旦照顧縣內農民，同時也感謝林文瑞立委媒合國營事業，購買400箱斗六文旦，協助大斗六地區柚農銷售。

六輕麥寮管理部協理蔡建樑表示，今年斗六文旦在張縣長大力行銷下，已銷售約7、8成，但整體銷售仍未如往年。台塑企業總裁王文淵感受張縣長的用心及在地農民的辛苦，指示採購斗六文旦，將透過全台120間台亞及福懋加油站分送，只要加油滿25公升就送1顆文旦，贈完為止。

斗六市長林聖爵指出，今年大斗六地區文旦品質極佳，平均甜度達12、13度，感謝台塑與相關企業採購，以及縣府大力協助促銷，讓斗六文旦在台灣各地打響知名度。

縣農業處處長吳芳銘說明，除了台塑企業採購4萬8000斤計1600箱外，還有雲林縣不動產公會625箱、達德能源公司250箱、新竹善心人士400箱、嘉義善心人士110箱等，累計已媒合銷售超過5000箱，金額超過800萬元。