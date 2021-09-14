有民眾發文表示，根據中央流行疫情指揮中心公布的疫苗接種後不良反應統計，目前接種後死亡率最高的是AZ，第二高是莫德納，而高端為最低。對此指揮中心指揮官陳時中表示，光用這樣的數目比較很難看到真正的情況，還須考量施打完的時間多長、施打的對象的風險高低。

根據指揮中心截至13日下午4點統計，目前國內累計766例疫苗接種後死亡之不良事件，其中AZ為593例，莫德納161例，高端12例。陳時中表示，光看這樣的數目比較，恐怕很難看到真正的情況，還需要考量施打完的時間多長、施打的對象的風險高低，當然大家可以做比較，但其中相關的因素蠻複雜的。

指揮中心公布最新疫苗接種統計，昨（13日）疫苗接種1萬3237人次，目前疫苗人口涵蓋率48.75％，劑次人口比53.52％；而昨天也新增2例莫德納疫苗接種後死亡事件，年齡為66至69歲之間，為接種後55日至63日發生。

另外，有醫師推薦民眾第1劑接種AZ，因為未來可以選擇混打其他廠牌，像是莫德納或BNT，幫助加強保護力。陳時中認為還是要根據大家的自由選擇，但目前來講，打了AZ之後第2劑的靈活度相對高。