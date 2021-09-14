國立陽明交通大學14日成立陳龍英教授電子學教學講座基金，期望傳承已逝電子學教授陳龍英的畢生教學熱忱與大師典範。該計畫目前已募集1200萬元，每年頒發國內2名電子學教學表現卓越教師，鼓勵其在電子學領域持續深耕，造福後進學子。紀念講座評審團包含宏碁集團創辦人施振榮、科技部前部長陳良基等重量級評委。

陳龍英是台灣本土培育的工程人才，1963年台大電機系畢業後，隔年進入交大電子研究所攻讀碩士，1966年取得碩士學位後留校擔任講師，1968年電子研究所成立博士班，陳龍英成為第1屆博士生，並獲傅爾布萊特交換計畫獎學金赴美進修，前往美國貝爾實驗室研究，1972年取得博士學位後返回交大任教。

陳龍英是學界公認的電子學名師，春風化雨54載，於去年2020年12月1日辭世，享壽80歲，直到離世前一學期仍站在課堂中講授電子學。教學場域的不斷創新，陳龍英仍透過課堂教學、影片教學以及線上教學作育萬千電子產業及半導體人才，造就無數高徒，當今許多科技業龍頭人物都出自其課堂，時至今日，陳龍英的電子學仍是眾多學子最推崇的學習資源。

為傳承陳龍英畢生的教學熱忱與大師典範，交大校友總會發起募集陳龍英教授電子學教學講座暨獎學金基金計畫，成立陳龍英教授電子學教學講座。各界師長、陳龍英教導過的眾多學子、摯友，以及孺慕老師風範者的共同響應，該計畫目前已募集1200萬元，每年將用於嘉勉電子學領域教師，延續陳教授身教言教之精神。

講座將於每年10月份受理全國大學院校電子學教學卓越的專任教師申請，每年頒發國立陽明交大教師1名、校外教師1名，共兩名額，每名20萬元。