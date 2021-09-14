根據路透社所見文件，美國和歐洲聯盟已同意未來10年將甲烷排放量減少約1/3，並號召其他主要經濟體響應。

路透社報導，聯合國氣候峰會預計11月在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）召開，華府和歐盟尋求在峰會之前鼓勵其他主要經濟體加入，這項協議可能將對排放大量甲烷的能源、農業與廢物工業產生重大影響。

為了實現巴黎氣候協定的目標，將全球升溫控制在攝氏1.5度以內，各國都在想方設法因應，而溫室氣體甲烷是繼二氧化碳之後，導致氣候變遷的最大因素，目前受到各國政府嚴格審查。

根據路透社所見的「全球甲烷減排承諾」（Global Methane Pledge）草案，美國和歐盟將在本週稍晚發起一項聯合承諾，致力在2030年以前讓人為製造的甲烷排放量，比2020年的排放量減少至少30%。

草案說：「甲烷在大氣中的壽命很短，這意味現在採取行動能迅速降低全球暖化的速度。」

一份單獨的文件列出美國和歐盟將力促加入甲烷減排承諾的20多個國家，其中包括中國、俄羅斯、印度、巴西和沙烏地阿拉伯等主要排放國，另外還有挪威、卡達、英國、紐西蘭和南非等其他國家。

美國國務院與歐盟執行委員會未立即對這些文件發表評論。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1100914