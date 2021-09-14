台中市議會第3屆第5次定期會昨日方落幕！第3屆第8次臨時將於22日緊密登場。藍營市議員指出，主要是審查110年追加減預算及109台中市總決算；綠營市議員則磨刀霍霍，將針對市府編列3.5億元配合五倍券的振興加值計畫，及7億元中捷綠線預算等，強調將嚴加把關。

市府指出，日前市政會議通過今年第一次追加減預算，包括歲入淨追加84億755萬元，歲出淨追加84億755萬元，歲入、歲出平衡；其中捷運綠線追加約7億元，2億元建置iBike倍增計畫，搭配第3屆台中購物節推出振興台中經濟，中央振興券加值計畫將追加3億5000萬元等。

「每一分公帑都應用在刀口上！」藍營市議員李中日前即針對市府所編的2021年度追加（減）預算，指經發局只準備用抽獎的方式來做振興經濟，強調若要紓困3.35億元的金額是杯水車薪，若要振興經發局計畫只憑短短3行字就要議會同意，他無法贊同。

綠營市議員認為，市府搭配五倍券3.5億元及捷運綠線追加約7億元、2億元建置iBike倍增計畫等，存有諸多疑問？將要求市府在臨時會中，務必將每一筆支出開誠佈公，說清楚、講明白，因每一分公帑全都是疫情嚴峻期間，辛苦市民的納稅血汗錢。