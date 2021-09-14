五倍券即將上路，滙豐銀行宣布跟進「五倍變十倍」，只要成功綁定政府所推出的數位振興五倍券，再搭配滙豐銀行信用卡新戶活動，各項活動總回饋將超過萬元，以新申辦「現金回饋御璽卡」為例，至明年6月底前單月消費總額超過新台幣5000元以上之國內消費加碼1％共2.22％ (每月回饋上限1千元)，加碼回饋累積最高1萬元。

滙豐(台灣)商業銀行資深副總裁黃至弘表示，為響應政府推廣數位五倍券活動，只要在9月22日起於滙豐網站完成信用卡綁定數位5倍券，無論是新申辦或是既有卡友皆可享各種專屬回饋，讓滙豐信用卡繼續陪著您一同振興經濟。

除此之外，新申辦「滙豐匯鑽卡」，除了享有首刷禮500元以外，綁定Line Pay／街口／Momo／Pchome，從網路購物到夜市消費筆筆消費皆享3％回饋，搭配本行「運籌理財ONE能戶」達門檻即享6％回饋(回饋上限10萬元／月) 。

前2萬名新戶或既有所有滙豐卡友綁定五倍券即享早鳥三大好禮：1是 2021.11.30前消費達5000元即享一般消費額外加碼0.5％刷卡金(上限25元)，2是活動期間2021.10.8-2021.11.30於商店進行消費分期達5000元，除享零利率分期優惠外再額外回饋2％刷卡金(上限500元)，3是12月31日前來電申請刷卡分期或帳單分期再享分期優惠利率5.88％及2％刷卡金回饋(上限200元)。

防疫期間，針對不想出門繳信用卡款的客戶，滙豐也推出線上開戶服務，即日起於滙豐銀行（台灣）新開立「卓越理財帳戶」或「運籌理財ONE能戶」並設定自動轉帳扣繳本行信用卡成功即享回饋500元或300元。

五倍券早鳥專案以外，也可善加利用滙豐提供所有卡友五星級飯店美食買1送1起或訂房住宿最優一晚送一晚、百貨周年慶滿額最高贈萬元禮券、及旅遊／電子／家具等大型消費分期滿額最高回饋萬元刷卡金等各項精彩刷卡優惠。