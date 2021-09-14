近期綠光劇團在台北國家戲劇院採間隔座演出的新戲《人間條件7：我是一片雲》，搬演台灣女工故事，演出現場，逼哭不少觀眾，原本要再到台中演出，而台中場也早已完售，但因疫情而無法採滿席入座，因此劇團決定延後到明年，已購票觀眾明年可持原票入場。

製作人李永豐也表示，從《結婚！結昏？辦桌》開始演出一場場的取消，對劇團來說非常心痛，「這次台中場劇團放棄以台北模式處理，是因為台中場次已完售，且每演出一場間隔座其實都是賠本，經過去年失火及至今的疫情影響，劇團已無力負擔。最後經過各方協調，決定調整明年的演出計畫，以延期方式處理，我們知道觀眾等待的苦痛，但劇團也盡力讓台中觀眾可以不用重新搶票。」

製作人雷輝表示，在台北的特別場演出觀眾反應熱烈，「一直都很希望這麼好的戲，以及劇組工作人員大家同心協力辛苦的製作可以讓更多人看到，劇團非常極力爭取台中能夠滿座入場，沒想到疫情維持二級警戒採間隔座，讓表演藝術界又再次陷入苦戰。」

《人間條件7》原本在台中國家歌劇院9月24日至26日的演出，因疫情狀況不明朗，將延期至明2022年6月17日至19日，已購票觀眾明年可持原票入場。