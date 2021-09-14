拼疏運！中秋連假將至，為消化東部返鄉人潮，多家客運紛紛加開班次，國道客運1572路線原自台北行經羅東、宜蘭、礁溪等地，18日至21日將全面停駛，改為台北至3地的直達車，最多能省下1小時的行車時間。前往花蓮的1071、1580路線，則會在連假首尾2日視情況加開。

首都客運總經理李建文表示，在台北往返宜蘭的路線中，首都客運1572路線「羅東－宜蘭－礁溪－台北」為配合中秋連假疏運計畫，將暫時停駛全程車，並在18日至21日連假期間，將視現場客況彈性加開「台北－羅東」、「台北－宜蘭」、「台北－礁溪」直達車班次。

李建文解釋，將全程車改為直達車，再搭配國道大客車優先通行措施，相較自行開車快出許多，最多可節省40到60分鐘行車時間，且該班次目前票源充足，乘客隨到隨上車，也有把握讓民眾在20分鐘內搭到車。

至於台北往返花蓮部分，李建文則說，台北客運1071「南港－花蓮」及首都客運1580「板橋－花蓮」，截至13日止，平均預售狀況約有2成，熱門時段集中在連假首日上午南下方向及連假尾日中午過後北上方向，未來將視預售及現場狀況機動增加班次，確保人人都能搭到車。

李建文說，原先1071一天僅核定2班次，但從17日、連假前一天開始，就已增加至1天7個班次，1580更是提升至10個班次，連假開始每天增班幅度也會達5到10班次不同，原則上會視網路售票及現場排隊情況無限量加開班次，但仍建議民眾先上網訂票，以便統計搭乘人數。

不過，過往連假都會有節慶打折優惠，不過今天受疫情影響，只剩下全年皆有的轉乘優惠。首都客運表示，只要搭火車轉公路或國道客運，或公路客運轉國道客運，都能想要一段票的優惠折扣，全票為21元，半票則為11元。