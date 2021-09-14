演藝圈競爭激烈，不少明星雖然有出眾外型，但如果沒有代表作就容易消失在茫茫人海裡。大陸女星張小斐出道數年，一直沒有走紅機會，但不想放棄星夢，大膽在舞台上掀衣哺乳，之後終於抓到機會爆紅，還獲得第18屆電影頻道最受傳媒關注女主角。

今年35歲的張小斐，當年以北京電影學院表演系第一名成績畢業，雖然每年都有接拍作品，但都一直是綠葉小角色，經濟收入並不穩定，讓她情緒常常陷入焦慮、自我懷疑。即便演藝路沒有想像中順遂，張小斐始終沒有放棄夢想，一邊試鏡、一邊尋覓各種演出機會，2015年她開始主持春節聯歡晚會、綜藝節目《開門大吉》，並成為喜劇演員，演出多部相聲和短劇。

張小斐在《我就是演員》當眾掀衣哺乳。（圖／百度）

2018年張小斐的演藝事業出現一道曙光，她在綜藝節目《我就是演員》配合劇情需要，毫不猶豫地掀開上衣餵母乳，震撼又感人的演出，讓坐在台下的導演徐崢看到哭，也在觀眾心中留下深刻的印象。2020年，張小斐得到賈玲自導自演電影《你好，李煥英》的女主角，終於讓她揚眉吐氣，獲得2020新浪微博之夜微博年度實力演員、第18屆電影頻道最受傳媒關注女主角，成功擠進一線女星的行列。

張小斐得獎後，並沒有忘記初衷，在微博公開寫下：「感謝認可，繼續努力，不負關注。」粉絲數也暴增至561萬。