同選區的國民黨縣議員曹嘉豪（右）對於張雪如將改披民眾黨戰袍表達祝福。（謝瓊雲攝）

台灣民眾黨彰化縣黨部即將成立，並由已連任5屆縣議員的無黨籍泛藍縣議員張雪如接任主委，預料將衝擊明年大選選情與各政黨佈局，是否牽動議會議員席次變化？引發討論。

彰化縣政治生態長期藍大於綠，小黨生存空間有限，民眾黨插旗彰化成立縣黨部後，來勢洶洶，有意直接在縣議會拿下3席自組黨團，是否積極提名鄉鎮市長、鄉鎮代表，也引發關注。

至於哪個政黨選票較受影響？藍綠都說不影響、不擔心。連第三勢力政黨也說歡迎新血加入，期待藉此改變議會政治生態。

國民黨彰化縣黨部主委張錦昆認為，張雪如過去主要以無黨籍身分參選，然而給人形象仍是親藍，如今公開獨立門戶，有民眾黨自己的舞台，相信藍營支持者會歸隊支持國民黨自身的候選人，目前也未曾聽聞有藍營政壇人物往民眾黨靠攏。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富說，張雪如向來是親藍泛藍陣營，加入民眾黨成立黨部，對民進黨固有的支持者票源應該影響不大，反倒是第三勢力時代力量，小黨屬性相近，應該首當其衝受衝擊，未來民進黨仍會在縣議員提名更審慎，推出最強而有實力的陣容。

本屆首度搶占彰化縣議會一席的時代力量吳韋達，也是現任時力彰化縣黨部主委，他強調這兩年來時力在彰化的努力有目共睹，雖然新政黨出現難免會對地方選舉產生震盪，但樂見有個多不同政黨新血加入，監督施政、捍衛人民權益，期待張雪如帶領不同的民眾黨，一起關心彰化在地議題、革新發展，有更多政黨彼此良性競爭。