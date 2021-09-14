國營事業也搞減重。台糖今年舉辦「台糖迎75輕盈犇幸福」活動，號召569位體態超標員工一起變輕盈，歷經3個月努力，今日宣布，活動期間有8成4的參與者齊心減掉逾1.7公噸體重，更有1成的人成功重回標準體態。

台糖今年5月1日生日慶，適逢自家產品取得「不易形成體脂肪」認證，為鼓勵員工們從改善自身的健康做起，因此推出為期3個月的「輕盈犇幸福」活動。

總計3個月有478名參與者成功減輕體重，全體減輕1706.7公斤。此外活動之初原有45人體重破百，有27人身體質量指數（BMI）達到重度肥胖的程度；活動後有13人的體重回歸雙位數，6人的BMI降至輕度肥胖的範圍，更有57名參與者成功回到健康體態。

在活動期間減掉近25公斤的劉姓員工分享說：「減重是一場意志力的拔河」。頭1個月他戒掉吃消夜，並養成定時定量的飲食習慣，雖然一開始很痛苦，但漸漸地頭腦開始變清晰，疲倦感下降，連原本暴衝的血壓也隨著體重下降至正常範圍。