大陸一名男子日前和村民發現一條眼鏡蛇，於是紛紛拿磚頭砸牠、攻擊牠，沒想到這條蛇竟然會「裝死」，躺在地上一動也不動，男子以為眼鏡蛇已經死了，好奇湊近查看，牠就趁著這個時候突然跳起、狠咬男子的右腳，所幸在警方的幫助下，男子及時送醫治療，才沒有發生更嚴重的憾事。

綜合陸媒報導，海南佛山一名黎姓男子和村民們在泥地裡發現一條眼鏡蛇，於是紛紛拿磚頭砸牠，一陣攻擊之後，大家都以為眼鏡蛇已經死亡，男子好奇上前查看，還用腳踢了踢蛇，沒想到這條蛇居然「活了過來」，朝男子右腳腳趾一口咬下，一旁的村民見狀嚇壞了，急忙打電話報警求助。

警方接獲通報後立刻派人前往處理，到達現場後黎姓男子的腳步已經開始腫脹，並且出現呼吸困難的症狀，情況相當危急，然而附近兩間醫院的救護車都已經全數出車，沒辦法及時趕到這裡，於是員警先替男子的右腳進行簡單包紮並扶上警車，連帶毒蛇一起把男子送往存有眼鏡蛇血清的佛山市第一人民醫院，所幸在經過救治後並無大礙，目前也已經順利出院。

據《台灣急診醫學會》介紹，台灣毒蛇咬傷案件大多分布在4至10月，在北部和南部地區以青竹絲、龜殼花咬傷為主，中部地區則為眼鏡蛇咬傷比較多，如果民眾真的不幸遭遇毒蛇咬傷事件，一定要記得「五步」處置：「靜」，帶傷者遠離毒蛇，減少行走、保持冷靜；「辯」，盡可能記下毒蛇特徵；「脫」，取下咬傷部位周圍會阻礙血流的衣褲、鞋子；「固」，可使用手邊材料做簡易固定板；「送」，火速將傷者送往有抗毒血清的醫院治療。