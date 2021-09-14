台灣電動機車龍頭Gogoro可望赴美上市。根據外電報導，Gogoro目正與特殊目的收購公司（SPAC）Poema洽談合併協商，可能透過借殼上市的方式，直接在美國納斯達克掛牌，最快本周四定案。Gogoro則說，不對市場傳言或臆測發表評論。

Gogoro預計16日（本周四）下午舉辦「前瞻與回顧」記者會，相關內容保密到家，加上時間又訂在下午4點半，與過往發表新車的作法大不同，就在各界揣測Gogoro葫蘆裡賣什麼藥的時候，外電今日提前曝光，透露Gogoro赴美上市計畫。

根據外電報導，Gogoro正與Poema洽談合作，合併後公司估值至少10億美元（約新台幣287億元），但雙方持續協商階段仍存變數。Poema目前以代碼「PPGHU」在美國納斯達克掛牌，是2020年於開曼群島註冊，今年初IPO時募得3.45億美元（約新台幣96億元）資金，曾透露是用來收購美國以外有實質技術與經驗的公司。

Gogoro股東包括尹衍樑、Panasonic、美國前副總統高爾主導的Generation Investment Management、新加坡淡馬錫、法國ENGIE集團、住友商事集團，2015年行政院國家發展基金會投注資約新台幣10億元（3000萬美元），雖然金額不大，但等於是有政府「掛保證」，也讓Gogoro一舉一動備受專注。

為了吸引Gogoro在台灣掛牌，金管會年年都有專門為 Gogoro 量身打造的「多元上市方案」，甚至表明不看損益，只盼讓更多資金潮水注入股海。不過Gogoro先前就已經表明「不缺錢」，顯然對上市規劃另有想法，業界認為，Gogoro此次透過借殼上市在美掛牌，除籌資管道大開，也增加能見度，有助於打「國際盃」。