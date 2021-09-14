花蓮縣卓溪鄉太平國小地處偏遠，科技教育對在地學童相當陌生，由於該間是所具豐富原鄉色彩的布農族小學，教師呂奎漢和學生希望能向外推廣布農族語文化精神，藉專案課程共同摸索，設計出「布農族語學習機」，讓布農傳統歌謠結合程式語言設計得以反覆教學、傳唱保存，此舉也讓他獲得第4屆「程有威先生教育科技獎」的殊榮。

「資訊教育不只是讓學生學會工具，而是能夠跟日常的學習做深度的結合」，呂奎漢說，先前和學生在課堂討論，有學生希望能向外界推廣布農族語的文化精神，他深受感動，並此契機為核心，在科技教育專案課程上，帶著學生摸索程式語言，並將布農傳統歌謠與其結合，設計出一套「布農族語學習機」。

呂奎漢善用科技教育提供學生多元的學習環境，致力偏鄉科技教育深耕與發展，今年獲第4屆「程有威先生教育科技獎」殊榮，日前在縣長徐榛蔚、教育處長饒忠、誠致教育基金會董事長方新舟、太平國小校長余貞玉及三民國中校長林國源見證下，獲頒獎項。

「程有威先生教育科技獎」獎項以「教育意義」、「科學運用」、「創新性」為審核標準，評選以科技融入教學、提升學習品質、成效與動機的優秀教師與工作團隊。2019年花蓮志學國小校長陳立輝架設字音字形學習網，具正向教育意義，為第3屆得獎者，如今，花蓮再有師長獲獎，是縣內教師第2次獲其殊榮。

徐榛蔚表示，科技發展日新月異，卻始終來自人性，一個勤懇認真的優秀教師對學生成長歷程扮演舉足輕重的角色，同時也感佩產官學界教育先進持續匯聚各界資源、共學共好，藉科技教育發展，縮短城鄉差距。

由於縣內有許多中小學校涵蓋原住民教育，徐也期許師長在準備文化教材時，不只要與文史工作者研究考證，更要和當地耆老族人交流，替孩子打造完整的族群知識基礎。

此外，三民國中是宜花東地區首所KIST公辦民營中學，逐步發展偏鄉創新教育及全新體育班經營模式，林國源指出，太平國小目前正籌備實驗學校，校方盼能協助學區內小學共同提升教育品質與成效。