板橋期交所被爆把員工調回北市未隔離 新北回應了 15:292021/09/14 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市衛生局長陳潤秋今主持疫情說明會表示，經與期交所進行了解，有1位員工在可傳染期因職場調度調回台北，該名員工昨PCR結果是陰性。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市某板橋幼兒園群聚及社區感染今又新增2例，共累計32例確診，其中2名確診者在期交所板橋辦公室上班，但昨有期交所員工不滿爆料，公司把部分員工調回台北市，且未匡列隔離，新北市衛生局長陳潤秋今主持疫情說明會表示，經與期交所進行了解，有1位員工在可傳染期因職場調度調回台北，該名員工昨PCR結果是陰性。 蘇揆建議鬆綁二級規範 侯：新北要再觀察幾天 質疑軍公教待遇審議黑箱 跨黨派立委擬修法納入員工代表 #員工 #期交所 #板橋 #調回 #PCR 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長榮機師Delta群聚案 密切接觸空姐三採陰解隔 09:312021/09/14 生活 屏東爆Delta給2千疫苗、板橋僅300劑 陳時中這樣說 14:372021/09/14 生活 福建疫情延燒 大陸專家憂外溢 04:102021/09/14 產業財經 陽明交大新生手冊被酸看不起交大 校方：無須苛責學生 12:462021/09/14 生活 承襲游錫堃以變應變 雙罩一套防破口 04:102021/09/14 地方新聞 三重興穀國小舊校舍整建第一期完工 市長侯友宜前往視察 12:312021/09/14 生活 2022開打？趙怡翔嗆蔣萬安「連Google都不會」 09:242021/09/14 政治 戒掉毒癮努力尋職 他重獲女兒認同展開新人生 12:332021/09/14 生活 陽交大新生手冊出包 「交通」兩字縮水 網批瞧不起人 10:502021/09/14 生活 板橋某社區感染專案施打AZ 91名住戶完成施打 09:272021/09/14 生活 越鋼砍盤價 中鋼穩健向上 04:102021/09/14 財經要聞 生活熱門新聞 300萬莫德納孤兒何時有第二劑？陳時中2字暗示 - 生活 為何發財小貨車都是藍色 內行人揭密：其他顏色不行 - 生活 4公尺巨鱷慘遭男子捕殺 剖腹驚見史前原住民文物 - 生活 學生施打BNT意願高 陳時中：考慮開放滿12歲小六生校園接種 - 生活 注意！萬安44號演習 9／15下午1時30分舉行 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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