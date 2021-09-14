新北市某板橋幼兒園群聚及社區感染今又新增2例，共累計32例確診，其中2名確診者在期交所板橋辦公室上班，但昨有期交所員工不滿爆料，公司把部分員工調回台北市，且未匡列隔離，新北市衛生局長陳潤秋今主持疫情說明會表示，經與期交所進行了解，有1位員工在可傳染期因職場調度調回台北，該名員工昨PCR結果是陰性。