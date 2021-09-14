電影評論家「左撇子」葉姓男子，今年4月在北市安和路因涉嫌持有大麻電子菸遭警方帶回後送辦遭3萬元交保。高雄市新興分局日前進行網路巡邏，查出他在網路上又疑似販賣含有禁藥大麻二酚成分的軟糖商品，昨晚北上前往葉男住處搜索帶回偵辦，經高雄地檢署複訊後無保請回，但諭知限制住居，並將商品送驗是否含禁藥成分。

高雄市警新興分局日前在網路發現，有某項軟糖商品上貼上合法的大麻二酚標籤，員警佯裝買家購買後，送往刑事局檢驗，驗出內含禁藥成分的大麻二酚，於是循線查出賣家身分，疑為之前就有持偶大麻電子菸紀錄的葉姓男子。

警方昨天前往台北市大同區葉姓男子住處進行搜索，查扣疑似含有大麻二酚之軟糖22包、堅果及巧克力杏仁等商品，立刻將葉男帶回偵辦。檢方複訊後將葉男無保請回，但諭知限制住居，並將商品送往檢驗是否含毒品成分。

今年3月23日，台北市警大安分局安和路派出所員警在安和路二段見葉男手持內含膏狀溶液的電子煙，且周邊散發濃厚大麻味，員警遂先請他配合警方至派出所協助調查，且葉男在路途中辯稱電子煙內含ＣＢＤ大麻酚，但警方仍以現行犯逮捕並帶返所內，並扣押他的電子煙採驗，事後已3萬元交保。

但葉男事後在臉書上發文表示自己抄到警方違法搜索，還申請提審，但遭到法院認為警方並未違法。目前高雄地檢署將待檢驗結果出爐後另行偵查。

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