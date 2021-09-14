搶攻五倍券不落人後，LINE Bank 今日宣布推出「振興五倍券加碼抽活動」，9月在LINE Bank新開戶，免在LINE Bank綁定五倍券，就有機會參與抽獎，得獎者將享有刷卡消費「100％現金回饋」，每人最高現金回饋新臺幣5000元，名額共500名，鼓勵用戶一起振興國內消費。歡迎已經綁定其他銀行數位券優惠的用戶、享受到「五倍券升級十倍券」的民眾也可參加活動，有機會將優惠加碼再放大到「十五倍」。

LINE Bank總經理黃以孟表示，鼓勵民眾『一石二鳥、好事成雙』，歡迎民眾在其他銀行或電子支付綁定數位券，同時於9月份來LINE Bank開戶即可參加抽獎，讓LINE Bank幫民眾再加碼！假設選擇綁定其他銀行的數位券優惠，已經獲得『升級十倍券』優惠的民眾，亦有機會參加本抽獎活動拿到最高5000元現金回饋，等於五倍券變十倍後，再放大到『十五倍』。

LINE Bank強調，沒有什麼『消費滿額』等任務，只要刷多少，就能回饋多少，每人最高累積回饋金額為5000元。即使選擇領取實體券的民眾，也歡迎於9月份來LINE Bank開戶，照樣有機會參加本抽獎活動拿到最高5000元現金回饋。

LINE Bank表示，參與「振興五倍券加碼抽活動」之LINE Bank用戶，需於9月1日至9月30日間申請開戶、綁定LINE帳號，並於10月6日前完成開戶審核，即可參加抽獎活動。最終抽出的500位得獎者，只要於活動期間內（2021年10月1日至2022年4月30日），以LINE Bank快點卡刷卡消費，次月即獲得該消費金額之同額現金回饋至其LINE Bank活存帳戶，每人最高累積回饋金額為5000元。

9月30日前開戶者，只要完成開戶申請並綁定LINE帳號與LINE Pay，還能另外享有「LINE Bank超即利嗨」活動「開戶禮」LINE POINTS 300點，同時享有一般消費筆筆3％，以及專屬優惠點數回饋最高18％（含基本回饋3％與加碼回饋15％）。