新科美網女子冠軍拉杜卡努(Emma Raducanu)身為英國人，自然也會有人想把她和英國球王安迪莫瑞(Andy Murray)拉上關係，結果還真的能找出一點連結。拉杜卡努其實在兩年前就認識莫瑞，兩人還正面交過手，讓拉杜卡努直呼「獲益良多」。

根據英媒《The Telegraph》報導，2019年亞馬遜Prime Video平台舉辦的「未來之星大獎」，拉杜卡努與一位青少年男網選手卓拉普(Jack Draper)優勝，各獲得3萬英鎊獎金（新台幣115萬），以及一個讓莫瑞「親自教導球技」的課程。這種表面上是傳授球技，主要是給獲勝選手一個結識名人的機會，莫瑞因此認識了拉杜卡努，她當時差不多剛滿17歲。莫瑞是個親切的人，對拉杜卡努是滿口稱讚。

莫瑞不是光動嘴皮子而已，他是真的下場跟拉杜卡努一對一練球，後來兩人還在「英國內戰(Battle of the Brits)」的混雙賽事交手。英國內戰的主戲就是蘇格蘭大戰英格蘭，莫瑞是蘇格蘭人，拉杜卡努是從加拿大移民去英格蘭的家庭。

拉杜卡努說：「我跟安迪交手過兩次，親眼見識男選手的發球有多快，回擊他的發球讓我學到很多。他最厲害的是知道在關鍵時刻該做什麼，何時向對手施壓，何時拿出專注力。」

今年美網，拉杜卡努的團隊穿著Castore的運動服飾，這是莫瑞合作並且擁有股份的品牌。當然以後他們都要改穿拉杜卡努的代言服飾了，在英國打出名堂的代言收入絕對少不了，專家估計拉杜卡努未來兩年可以賺進2000萬英鎊（新台幣7.67億）。