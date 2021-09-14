警方查扣到手機4支、疑似大麻菸草毛重1.2公斤、吸食器5組、電子煙油1罐、霧化器1支、電腦等贓證物。(翻攝照片／林郁平台北報導）

警方查扣到手機4支、疑似大麻菸草毛重1.2公斤、吸食器5組、電子煙油1罐、霧化器1支、電腦等贓證物。(翻攝照片／林郁平台北報導）

被捕嫌犯身材超好，意外成為亮點

刑事局偵查第四大隊今年7月間，查獲陳姓男子等人涉嫌從國外以茶葉罐包裝偽裝，運輸約2公斤大麻包裹回台，隨即成立專案小組並報請桃園地檢署檢察官洪榮甫指揮溯源偵辦，深入追查幕後主嫌。

專案小組經2個月溯源追查發現，幕後主嫌是25歲潘姓女子，潘女在網路向美國賣家購得大麻後，夾藏在寄回台灣的包裹中，利用通訊軟體指示同夥在收件大麻包裹時填寫假名避免遭警方查緝，再以俗稱「埋包」的方式將大麻放置於沒有監視器或不起眼的處所，再以「死轉手」方式將毒品販賣給不特定下游牟利，潘嫌整個販毒過程中都不會經手毒品，並都以虛擬貨幣進行買賣，至少已走私5次、共8公斤大麻來台，所幸警方皆成功攔阻，避免大量毒品流入市面。

警方13日至新北地區執行搜索，拘提潘嫌及下游買家何姓男子2人到案，查扣到手機4支、疑似大麻菸草毛重1.2公斤、吸食器5組、電子煙油1罐、霧化器1支、電腦等贓證物，全案詢後，依毒品罪嫌移送法辦。