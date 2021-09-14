美國眾議院民主黨提增稅案，以及經濟數據公布在即，隔夜美股漲跌互見，道瓊、標普500終結連5黑。今日台股開高17.47點、報17463.78點，高點17500曇花一現，盤中多空膠著，呈現橫盤走勢，最終下跌11.41點或0.07%，收17434.9點，成交量僅2572.29億元。

今日外資(不含外資自營商)買超65.4296億元，投信買超7.1333億元，自營商賣超7.0534億元，三大法人買超65.50億元。外資今轉為買超，補足昨日賣超額，本月來累計買超778.63億元。

盤面上，金融、鋼鐵漲多拉回，航運、面板續弱。權值股方面，晶圓雙雄持續整理，台積電(2330)開高走低，收跌0.33%、報613元；聯電(2303)收跌1.2%、報66元。大立光(3008)收跌1.94%、報2530元，聯發科(2454)及鴻海(2317)相對有撐，分別收漲2.16%、0.94%。傳產龍頭中鋼(2002)收跌0.5%、報39.85元。金融雙雄富邦金(2881)收跌0.74%、報80.8元，國泰金(2882)收跌0.17%、報59.8元。面板雙虎友達(2409)收跌1.67%、群創(3481)收跌1.78%。散裝航運四維航(5608)、新興(2605)、裕民(2606)等數檔落水，貨櫃三雄跌幅4至6%不等。

但值得注意的是，電子化學品、電池材料需求熱，化學股氣勢如虹，收漲2.26%居冠。其中，中華化(1727)收漲停價31.75元；勝一(1773)、長興(1717)分別收漲8.6%、1.1%；永光(1711)挺進第三代半導體，歡喜收下第2根漲停。水泥股收漲2.22%居次，東泥(1110)收漲8.3%、信大收漲4.1%、台泥收漲2.5%，亞泥(1102)、幸福(1108)均收漲逾1%。紡織收漲0.64%，聚陽(1477)收漲3.4%、儒鴻(1476)、廣越(4438)、遠東新(1402)等多檔充分抗跌。運輸股馬力強，宅配通(2642)收漲1.7%、嘉里大榮(2608)收漲0.92%、台灣高鐵(2633)收漲0.67%。

受到台指期明日結算影響，今日台股持續量縮，觀望情緒濃厚，市場追價意願不高。展望後市，蘋果周三發表新機，台積電周四除權息，都會是本周台股一大亮點。台股資深分析師林成蔭表示，目前基本面、技術面基期已高，加上中秋連假在即，籌碼需要沉澱整理，人氣未回籠前大漲不易，預計盤勢將進入「以時間換取空間」的情況。再來，蘋概股是否能有所表現進而帶動買盤回籠，也是觀察重點。