新北市規劃學生於接種後BNT後，全校採居家線上授課2日，對此，新北市教育局長張明文今在疫情說明會進行三點說明，第一點，新北市重視每一個孩子的健康，學生打疫苗後進行2日的線上教學居家學習，可以維持睡眠完整，在家充分休息，學校事前會進行充分的衛教指導，請孩子多喝水、多休息、避免劇烈運動，若有不舒服及過敏現象立即向師長反應。

張明文說，再者，健康是無價的、安全重於一切，這是台灣第一次施打BNT疫苗，教育局採取嚴謹態度因應，打疫苗後2日實施線上教學的目的，重點在於讓老師關心並確實掌握學生身體狀況，若有緊急情況可立即進行通報處理，兼顧學生健康與學習。

張明文說，打疫苗後2天，若家長或家庭有照顧上的需求，教育局和學校會提供必要的協助，共同守護孩子平安健康。

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