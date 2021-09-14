前總統陳水扁夫婦在台南市的大樓住家門前，7日晚間被放置可疑的公文紙袋，陳家委託大樓保全公司經理報案，陳水扁表示，事隔多日，警方終於上門詢問狀況，並稱「每天生活在恐懼之中的心情」。對此，台南市警局認定，管轄的市警一分局因偵辦過程有瑕疵，今（14）日除對陳水扁表達歉意外，更對分局長方國璽記過2次處分，後續還將追究相關人員的疏失責任。對於方國璽被記過，引發網友熱議，直呼「回牢裡最安全！」

陳水扁在臉書感謝警方9月13日傍晚「才來」訊問，履勘現場，並強調，距離7日報案「以事隔多日」，且因多日未見警方到現場訊問相關人等，才在12日晚上質問警方，並在13日要求大樓管理中心督導務請警方積極辦理，除感謝警方辛苦，也要籲請警方「充分了解當事人每天生活在恐懼之中的心情，從速偵辦，而不是淡化！」

前總統陳水扁。（資料照）

有關此案，台南市警局指出，警一分局受理報案後雖立即處理，並保全證物送驗，還調閱大樓住處監視系統展開偵辦，但偵辦過程中未依三線系統報告市警局，也沒有適時向陳前總統說明案件的偵辦進度，讓陳前總統心生疑懼，市警局對陳前總統表達最深沉的歉意，除深切檢討外，並調度刑警大隊與鑑識中心全力支援一分局偵辦此案還原事實真相外，更將加強陳前總統的住所及人身安全維護。針對一分局的疏失，先依違反報告及刑案偵辦紀律予以分局長方國璽記過2次，後續並將責由督察室深入調查，追究相關人員的疏失責任。

此事經媒體報導後，引發熱議，網友在LINE TODAY的相關新聞留言表示，不解為何一個牛皮紙袋就讓一個分局長被記過兩次，反觀一個歹徒衝進警察局砸爛一臺電腦，卻和解收場。

另有人直言，「不明紙袋就記過。那貪污的怎麼還在外面逍遙自在啊」「回牢裡最安全！」「保外就醫有那麼久嗎？該進去了吧」「回監牢服刑就很安全的，24小時超強保全」「局長真雖小欸」，感嘆無辜的警務人員這樣就記過，嚴重打擊警察基層士氣。

因陳水扁紙袋案，台南市警一分局長方國璽遭記過2次處分，引發網友討論。（圖／摘自LINE TODAY）

遭記過的方國璽則表示，對於此事未能處理好，造成陳前總統及長官的困擾，深表歉意，已向市警局自請處分。