鐵砧山劍井步道20分鐘即可來回，讓民眾漫步山林間體驗歷史風華。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲鐵砧山劍井遊憩區歷經9個月施工，日前終於正式對外開放，觀旅局表示，劍井廣場從只能看見擋土牆窘境，翻轉為具有大面積活動廣場，可以享受開闊視野及體驗歷史導覽門戶空間，加上夜間燈光設計，不論白天晚上都有不同面貌呈現。

繼去年完成鐵砧山雕塑公園活潑步調青少年遊憩天地後，今年大甲鐵砧山翻轉新樂章再度展開。觀光旅遊局編列2500萬元預算，推動「大甲鐵砧山劍井遊憩區觀光服務設施改善工程」，歷經9個月施工終於正式開放。

觀旅局指出，此次施工重點包括劍井廣場及國姓廟步道周邊環境改善進行整修，已從過去找不到劍井，將其周邊整修為開闊開放空間、提升空間能見度、並增設多項與鐵砧山歷史融合的解說導覽設施。

劍井廣場將提供遊客作為認識鐵砧山歷史文化特色的門戶，加上夜間燈光設計，不論白天晚上都有不同面貌呈現。此外，劍井步道20分鐘即可來回，讓民眾漫步山林間體驗歷史風華。

觀旅局表示，第1期鐵砧山露營區域及旅客服務中心經費為2830萬元、第2期挑戰型自行車道1200萬元、第3期雕塑公園基礎設施改善及遊憩5400萬元，以及第4期劍井遊憩區2500萬元，全部4期改善工程在劍井開放後已告一段落，期盼帶動台中海線觀光人潮。

觀旅局提醒，由於目前仍為防疫期間，於2級警戒期間鐵砧山涼亭暫不開放，請民眾遵守防疫原則，務必勤洗手、保持社交距離、不群聚、外出全程佩戴口罩，才能玩得盡興又安心。