網紅蕾菈(Lyla)是人氣YouTube團體「反骨男孩」成員,因擁有阿拉伯和台灣的混血臉孔和火辣身材,受到網友高度關注,加上談話尺度無極限,時常在IG曬出性感照,更讓她圈粉無數,有超過破百萬粉絲追蹤,今(14)日她上傳一張在窗邊的辣照,再度引發話題。

蕾菈曬出一張照片,只見她在昏暗的房間,唯一的光線就是窗外的自然光,蕾菈跪在窗邊,由於逆光只看得出她的身型剪影,乍看就像是一私不掛,她仰起頭,長捲髮垂在身後,挺出傲人雙峰,曼妙的S曲線一覽無疑,渾圓美尻更是讓人看了血脈賁張。

蕾菈在文中大撩粉絲:「ALL I NEED IS YOUR LOVE TONIGHT」,貼文才發出6小時就引來2.6萬網友按讚,被蕾菈的辣照電翻,紛紛激動直呼:「原來美人魚不是在水裡」、「好漂釀」、「可以不要那麼美嗎?」,還有網友疑似發現蕾菈走光,「看到妳那凸出的胸前兩點了」,掀起熱議。

事實上,蕾菈為了業配Nubra,先前才大方透露自己的胸型是「上胸沒肉」,過去她就曾多次透露認為自己的胸型不理想:「我胸部真的很難看」,更表示自己常被形容胸部下垂,因此都會穿內衣調整,讓自己在螢光幕前是好看的。