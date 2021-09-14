網紅蕾菈（Lyla）是人氣YouTube團體「反骨男孩」成員，因擁有阿拉伯和台灣的混血臉孔和火辣身材，受到網友高度關注，加上談話尺度無極限，時常在IG曬出性感照，更讓她圈粉無數，有超過破百萬粉絲追蹤，今(14)日她上傳一張在窗邊的辣照，再度引發話題。

蕾菈曬出一張照片，只見她在昏暗的房間，唯一的光線就是窗外的自然光，蕾菈跪在窗邊，由於逆光只看得出她的身型剪影，乍看就像是一私不掛，她仰起頭，長捲髮垂在身後，挺出傲人雙峰，曼妙的S曲線一覽無疑，渾圓美尻更是讓人看了血脈賁張。

蕾菈在文中大撩粉絲：「ALL I NEED IS YOUR LOVE TONIGHT」，貼文才發出6小時就引來2.6萬網友按讚，被蕾菈的辣照電翻，紛紛激動直呼：「原來美人魚不是在水裡」、「好漂釀」、「可以不要那麼美嗎？」，還有網友疑似發現蕾菈走光，「看到妳那凸出的胸前兩點了」，掀起熱議。

事實上，蕾菈為了業配Nubra，先前才大方透露自己的胸型是「上胸沒肉」，過去她就曾多次透露認為自己的胸型不理想：「我胸部真的很難看」，更表示自己常被形容胸部下垂，因此都會穿內衣調整，讓自己在螢光幕前是好看的。