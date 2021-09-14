攻朱立倫遭國民黨送考紀會 張亞中批：比蔡英文鬥賴清德還粗暴！

國民黨主席將於9月25日投票，近日傳出一份據說是國民黨內部民調顯示，在電視辯論後，黨主席候選人張亞中聲量竄升，和前新北市長朱立倫民調差距只差5個百分點。對此，張亞中今表示，他自己覺得已經超過朱立倫。

張亞中今（14日）接受資深媒體人黃光芹的節目「新聞不芹菜」專訪，黃光芹一開始就表示，從電視辯論後，張在聲量和媒體上都爆紅，現在更傳出國民黨內民調直逼朱立倫只差5個百分點，恐發生棄保效應，問張有何看法？張亞中直言，自己已超過朱立倫。

張亞中強調，為什麼自己會覺得超過朱立倫？是因為另外兩位候選人談的是2022和2024，但他所談的是國民黨要如何救這個國家，這才會打動人心。張亞中認為，他不在意民調的差距，自己認為自己會贏的原因是感受到人心思變，且對於「棄江保朱」還是「棄朱保江」，在他來說一點影響都沒有，因為是不同類別的人，朱江分配一些選票，但他是另外一批選票，所以朱江兩人的調整，不會影響到自己這邊。

對於自己「紅了」一事，張亞中直言，這段時間在各地方跑接觸到的基層，還有看到網路上的留言，都深受感動，可以感受到大家都希望國民黨、中華民國和兩岸可以越走越好，且自己的話語剛好和他們都以心應心，這表示這個社會有問題太久了。