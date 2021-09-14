嘉義市政府與朝陽科技大學團隊攜手合作，運用透地雷達檢測儀器檢視道路安全。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府與朝陽科技大學團隊攜手合作，運用透地雷達檢測儀器檢視道路安全。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠今特地到新民路實地了解透地雷達檢測作業狀況，盼善用科技方法找出隱藏坑洞，防患未然。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

豪雨過後，多個縣市陸續出見天坑，嘉義市為找出道路底下是否有淘空狀況，市府與朝陽科技大學團隊攜手合作，運用透地雷達檢測儀器檢視道路安全，嘉義市長黃敏惠今特地到新民路實地了解透地雷達檢測作業狀況，盼善用科技方法找出隱藏坑洞，防患未然。

上月16日嘉市新民路也出現天坑破洞，經研判因箱涵施工縫歷經數十年水流淘刷產生破損，造成路基日益流失，長期被車輛輾壓終致塌陷，市府緊急調派廠商灌漿穩固路基後，決定與朝陽科大合作。

工務處長蘇文崎表示，市府與朝陽科大合作，將智慧科技導入道路檢測作業，後續將盤點各主要道路，並藉由透地雷達協助加強巡查及坑洞修補作業，以確保通行安全。

朝陽科大非破壞檢測研發中心副主任許耿蒼說明，透地雷達是以雷達脈衝波探測地表以下狀況，大約可以探測地面3.5m至5m深，這次探測新民路選用450MHz高頻電磁波與250MHz低頻電磁波，可兼具解析度與探測深度，藉由訊號反射觀測地下管線、金屬物、埋沒人手孔或空洞等情況，連結電腦呈現二維剖面初步檢測影像圖，再配合嘉市管線資料圖做進一步研判，可找出是否有立即危險的地方。

黃敏惠說，期待運用科技蒐集數據，發現並解決問題，以提升全體市民的用路安全。