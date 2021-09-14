前公懲會委員長石木欽懲戒案，14日懲戒法院開庭審理，關鍵證人翁茂鍾昨晚臨時向合議庭請假，表示他因心臟病住院準備進行手術無法到庭，由於監察院代表及石木欽的律師都希望翁到庭釐清案情，庭末審判長諭知全案候核辦。

這起矚目案件，懲戒法院原訂將傳喚證人黃泰鋒、楊永成、翁茂鍾到庭，不料證人都因故未到庭；審判長吳景源一開庭就表示，現行法下，懲戒法院審理案件係走行政訴訟程序制度，法院並無如刑事訴訟法規定得以拘提、通緝等強制方式令被付懲戒人到庭。

吳景源說，被付懲戒人若不到庭亦不委任代理人到庭，法院只能一造辯論結案；法院又不能因當事人未到庭，逕行對該當事人為不利之認定，因此，不管什麼案件，當事人委任合資格的代理人到庭，法官從未有不准的。這是制度問題，無所謂操作不操作。

吳景源表示，針對雙方須調查的證據訊問意見後，也請關係機關司法院人事處針對法官不當接觸相關規定提供意見。

石的律師主張，監察院第1次彈劾未通過，卻又進行第2次彈劾，程序不合法；監察院代表陳先成表示，希望翁茂鍾可以到庭作證，釐清相關細節；庭末，審判長表示，不知道翁動手術後多久才能康復，全案侯核辦。

石的律師廖芳萱在法庭外受訪時表示，監察院對石木欽進行彈劾不合法，至於監察院代表陳先成說，希望石木欽勇於承擔，親自出庭接受法官的訊問。