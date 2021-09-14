高市議員黃捷去年踢爆高雄市晚晴婦女協會逼迫多名社工回捐薪水，今（14）日再爆料薪資回捐案再現，安加長照機構讓原本月領3.3萬元的社工，只領到2.7萬元，中間差額被機構私吞，受害社工近10人。對此，高市勞工局查出涉及違反工資未直接全額給付等違規，要求業者陳述意見，若屬違法，最高可罰100萬元。

黃捷去年10月踢爆，高雄市晚晴協會逼迫社工回捐薪水，經高市府已介入該案調查後，社會局、勞工局分別對該協會裁罰，事後晚晴協會社工也取得回捐薪資，喧騰一時的勞資紛爭終於落幕。

不料，黃捷今又指出，接獲高雄市社會工作人員職業工會陳情，安加長照機構讓原本月領3.3萬元的社工只領2.7萬元，中間的差額被機構私吞，而且受害的社工近10人。

她怒批，該長照機構除要求薪資回捐，還將勞健保「低薪高報」，甚至涉嫌謊報計畫人力，拿員工印章偽造文書，A服務點卻聘用B員，詐領政府補助經費。

她痛批，相關違法情事不僅讓社工被嚴重剝削，根本已違背社福精神，更何況機構承接的是政府計畫，怎能帶頭欺壓社工。她要求勞工局進場勞檢，並督促衛生局釐清該機構發薪、核銷等資料，返還積欠員工的薪資差額。

另要針對《C級巷弄長照站契約書執行人員聘用事宜》建立更嚴格的懲處條款與完善的退場機制，而不是讓違法機構退還員工薪資後就船過水無痕，仍有機會承接政府業務。

勞工局今回應，收到衛生局移案資料後，已入場實施檢查，發現該機構涉及違反工資未直接全額給付、未於約定發薪日依約定工資給付勞工部分，將依法定程序通知事業單位陳述意見，若違法事實明確，可依勞基法規定各裁處2萬至100萬元罰鍰。

對此，安加居家長照機構經理劉文俊喊冤，議員指控有多項不符合事實，將再與議員服務處約時間解釋清楚。其實當初給員工的薪資符合衛福部規範，但適用期會先調降薪資，等到3至6個月試用期後，不論有無通過適用期，都會一次發放原先扣掉的零用金差額，事件爆發後也已發還10位員工所有薪資差額，未來針對適用期員工也不會先扣零用金。

至於遭控A服務點卻聘用B員，詐領政府補助經費，劉文俊坦言，確實不符合當初提案的服務計畫內容，但強調並未以人頭浮報，實際用意是讓員工就近在住家附近的據點上班，不用跨越其他行政區服務社區長輩，近日已向衛生局提出計畫變更，服務據點也重新服務了。